16. Regnum Carya Golf Turnuvası Başladı - Son Dakika
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Spor

16. Regnum Carya Golf Turnuvası Başladı

16. Regnum Carya Golf Turnuvası Başladı

Antalya'da 28 ülkeden 240 sporcunun katıldığı turnuva, 100 bin avro ödül dağıtacak.

13.11.2024 14:36
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ANTALYA'nın Serik ilçesinde 28 ülkeden 240 sporcunun katılımıyla bu yıl 16'ncısı düzenlenen Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası başladı.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde bulunan Regnum Carya ve National golf sahasında oynanacak turnuvaya 180 amatör ve 60 profesyonel olmak üzere toplam 240 sporcu katıldı. 4 gün sürecek turnuvada 5 bin avrosu birinci sporcuya olmak üzere toplamda 100 bin avro ödül verilecek. Cumartesi akşam Regnum Carya Otel'de düzenlenecek olan gala gecesiyle turnuva sona erecek.

Regnum Carya Golf Kulüp Müdürü ve Golf Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Ceylan, 28 ülkeden sporcuları Antalya'da ağırlamanın sevincini ve gururunu yaşadıklarını söyledi. Hasan Ceylan, "Bu yıl 16'ncısını düzenlediğimiz turnuvamıza 28 ülkeden 240 sporcu katıldı. Turnuvanın duyurusu yapıldıktan sonra aşırı bir talep oldu. Bu nedenle birçok sporcuyu yedek listeye almak zorunda kaldık. Turnuvaya ilgi her geçen gün artarak devam ediyor. Bu işi profesyonel olarak yapan sporcular yıl içerisinde farklı ülkelerde bu tarz turnuvalara katılıyor. Otel kompleksimizin çok daha kaliteli olması onların bölgeye talebini artırıyor. Golf sahaları, otellerimizin kalitesi ve hava şartlarının iyi olması bölgemize ilgiyi artırmakta. Hal böyle olunca misafirlerimiz mutlu, bizler mutluyuz. 28 farklı ülkelerden sporcuları ülkemizde ağırlamak bizler için gurur verici. Turnuvada profesyonel sporcularımız arasından birinci olacak sporcuya 5 bin avro ödül, sonuncu olana bile 1250 avro ödül olmak üzere toplamda 100 bin avro ödül dağıtılacak" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor 16. Regnum Carya Golf Turnuvası Başladı - Son Dakika

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