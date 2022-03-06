17. Antalya Maratonu başladı - Son Dakika
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17. Antalya Maratonu başladı

06.03.2022 10:59
17. Antalya Maratonu başladı

17. Antalya Maratonu (RUNTALYA), 20 ülkeden 8 bin 500 sporcunun katılımıyla başladı.

17. Antalya Maratonu (RUNTALYA), 20 ülkeden 8 bin 500 sporcunun katılımıyla başladı.

Kentte 2006 yılından bu yana düzenlenen maratona, 1200'ü yabancı, yaklaşık 8 bin 500 sporcu kayıt yaptırdı.

Antalya Kültür Merkezi önünde başlayan yarışların startını Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar birlikte verdi.

Organizasyonda tekerlekli sandalye engelliler, 10 bin metre, 21 bin metre, 42 bin metre (RUNTALYA) yarışları sonrası dereceye giren sporcular, yine aynı alanda düzenlenecek törenle ödüllerini alacak.

Maratonda "halk koşusu" olarak da bilinen 10 bin metre kategorisine katılan yarışmacıların bazıları, giydikleri renkli kıyafet ve aksesuarlarla dikkati çekti.

Bazı yarışmacılar, ellerinde " Ukrayna'da savaşa hayır" (No War Ukraine) yazılı pankartlar ve Ukrayna bayrakları taşıdı.

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Antalya Valisi, Muhittin Böcek, Ersin Yazıcı, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 17. Antalya Maratonu başladı - Son Dakika


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