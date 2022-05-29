17 sene formasını terlettiği takıma jübile maçı ile veda etti - Son Dakika
Üye Girişi

17 sene formasını terlettiği takıma jübile maçı ile veda etti

29.05.2022 21:28
17 sene formasını terlettiği takıma jübile maçı ile veda etti

Karabük Cengiz Ünal 1. Amatör Ligi'nde 17 yıldır Karabük Demirspor formasını terleten Suat Gergen Soğuksu Sahası'nda oynanan jübile maçı ile Karabük Demirspor'a ve amatör lige veda etti.

Karabük Cengiz Ünal 1. Amatör Ligi'nde 17 yıldır Karabük Demirspor formasını terleten Suat Gergen Soğuksu Sahası'nda oynanan jübile maçı ile Karabük Demirspor'a ve amatör lige veda etti.

Karabük'te amatör futbol yaşantısına Karabük Aydınlıkevler Veteranlar ile veteranlar liginde ve Karabük Demirspor forması ile yerel amatör ligde devam eden Suat Gergen amatör ligi bırakarak jübile maçına çıktı.

Karabük'te amatör ligde 2005 yılından bu yana Karabük Demirspor forması giyen Suat Gergen, aynı zamanda Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Federasyonu (TMVFL) Batı Karadeniz Ligi'nde yer alan Aydınlıkevler Veteranlar ile de futbol yaşantısını sürdürüyordu. İki farklı federasyona bağlı olan takımlar olması sebebiyle iki takımda da futbol oynamasına engel teşkil etmese de Gergen artık amatör ligi bırakarak jübilesini yaptı.

Uzun yıllar Karabük Demirspor forması giyen Gergen, geçtiğimiz sezon başında Karabük Aydınlıkevler Gençlik ve Spor Kulübü'ne de transfer olmuştu. Ligin devre arasında yıllarını verdiği Karabük Demirspor'a jübilesini yapmak için geçti ve formasını giydiği iki takımın karşılaştığı maçta jübilesini yaptı. Karşılaşmanın ilk yarısını Aydınlıkevler Veteranlar ile ikinci yarısını ise Karabük Demirspor formalarıyla oynayan Gergen attığı gollerle amatör futbol yaşantısını sonlandırdı.

Jübile karşılaşması 4-4 sona ererken Suat Gergen her iki takım formasıyla da iki gol attı. Karşılaşma sonunda takım arkadaşları Gergen için meşaleler yakarak tezahürat yaptılar ve tatlı ikram ettiler. Aydınlıkevler Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Mustafa Ayyıldır ve Başkan Yardımcısı Erçin Öz, Karabük Demirspor Başkanı Hasan Şahin, Gergen'e plaket ve hediyelerini takdim ettiler. Gergen ayrıca TMVFL'de geçtiğimiz sezonu 30 gol atarak gol kralı unvanı ile bitirdi. Kupasını da bu yapılan seremonide aldı.

Suat Gergen,17 yıldır Karabük Demirspor'da oynadığını belirterek, sezon başında bir Aydınlıkevler GSK macerası olduğunu ve artık futbolu gençlere bırakma zamanının geldiğini düşündüğünü söyledi.

Gergen, Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Ligi'ndeki gol krallığı için ise, "Takım olarak ligde çok güzel mücadele ettik. Takım iyiydi. Takım iyi olunca da bize gol krallığı nasip oldu. Aydınlıkevler Vetranlar takımı tebrik ederken Karabük Demirspor'a da başarılar diliyorum" dedi.

Jübile organizasyonu için mutlu olduğunu belirten Gergen, "Gerçekten daha önce böyle bir şey olmadı. Bu organizasyonu yaptıkları hem Aydınlıkevler GSK kulübüne hem de Karabük Demirspor Kulübü'ne teşekkür ederim. Aydınlıkevler GSK Başkanı Mustafa Ayyıldır ve Başkan Yardımcısı Erçin Öz'e ayrıca teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Suat Gergen önümüzdeki sezondan itibaren Karabük 1.Amatör Lig'de futbol oynamayacak ancak Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Ligi'nde Aydınlıkevler Veteranlar takımı ile futbol oynamaya devam edecek. - KARABÜK

17 sene formasını terlettiği takıma jübile maçı ile veda etti
17 sene formasını terlettiği takıma jübile maçı ile veda etti
17 sene formasını terlettiği takıma jübile maçı ile veda etti
17 sene formasını terlettiği takıma jübile maçı ile veda etti
17 sene formasını terlettiği takıma jübile maçı ile veda etti
17 sene formasını terlettiği takıma jübile maçı ile veda etti
17 sene formasını terlettiği takıma jübile maçı ile veda etti
YORUMLAR
500
Türkiye-Faroe Adaları maçının genel bilet satışı başladı Türkiye-Faroe Adaları maçının genel bilet satışı başladı TÜFAD Şube Başkanı Muharrem Zeyno kalbine yenildi TÜFAD Şube Başkanı Muharrem Zeyno kalbine yenildi
Kaynak: İHA

Cengiz Ünal, Karabük, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 17 sene formasını terlettiği takıma jübile maçı ile veda etti - Son Dakika


Son Dakika
21:10 Ve beklenen oldu: Vaka sayıları üç gün üst üste binin altına düştü, toplu taşımalardaki maske zorunluluğu kalktı
21:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması esnasında çocuklar sahneye fırlayıp selfie çektirmek istediler
21:06 İngiltere futbolunun efsane takımı Nottingham Forest 23 yıl sonra Premier Lig'e geri döndü
20:35 Anadolu Efes-Galatasaray Nef maçına giden Galatasaray Başkanı Burak Elmas salonu terk etti!
20:31 Mehmetçik'ten teröriste geçit yok! Barış Pınarı Ve Zeytin Dalı'da saldırıya hazırlanan 15 terörist etkisiz hale getirildi
20:03 Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon açıklaması: Suriye'de teröristlerin kökünü kazıyana kadar devam edeceğiz
20:02 Erzurumspor'u eleyen İstanbulspor finale yükseldi! Süper Lig'e çıkmak için Bandırmaspor ile karşılaşacaklar
19:59 İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü kutlamalarına 560 bin kişi katıldı
19:28 Schumacher ölümden döndü! İkiye bölünen araçtan yürüyerek çıktı
18:55 Merih Demiral'dan Cristiano Ronaldo anısı: Ballon d'Or kazandığı ve ağladığı anların fotoğrafını çekmiştim, görünce şok oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2022 21:47:51. #1.13#
SON DAKİKA: 17 sene formasını terlettiği takıma jübile maçı ile veda etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement