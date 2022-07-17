17 Temmuz Pazar Spor Gündemi - Son Dakika
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17 Temmuz Pazar Spor Gündemi

17.07.2022 10:12
17 Temmuz Pazar Spor Gündemi

FENERBAHÇE10.00 Sarı-lacivertliler Dinamo Kiev maçının hazırlıklarını, ilk bölümü basına açık yapacağı antrenmanla sürdürecek.

FENERBAHÇE

10.00 Sarı-lacivertliler Dinamo Kiev maçının hazırlıklarını, ilk bölümü basına açık yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Antrenman sonrası sarı-lacivertlilerin yeni transferleri Willian Arao basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. GALATASARAYSarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam ediyor.

BEŞİKTAŞSiyah-beyazlılar günü izinli geçirecek.

TRABZONSPOR Bordo-mavili takım Slovenya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

SİVASSPOR-Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürecek.

VOLEYBOL FIVB Kadınlar Milletler LigiÜçüncülük maçı 15.00 Sırbistan - TürkiyeFinal

18.30 Brezilya - İtalya


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Sivasspor, ikinci etap kamp çalışmalarına Avusturya'da başladı Sivasspor, ikinci etap kamp çalışmalarına Avusturya'da başladı Sivasspor, ikinci etap kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdürecek Sivasspor, ikinci etap kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdürecek
Kaynak: DHA

Dinamo Kiev, Sivasspor, Avusturya, Willian, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 17 Temmuz Pazar Spor Gündemi - Son Dakika

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SON DAKİKA: 17 Temmuz Pazar Spor Gündemi - Son Dakika
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