FENERBAHÇE
10.00 Sarı-lacivertliler Dinamo Kiev maçının hazırlıklarını, ilk bölümü basına açık yapacağı antrenmanla sürdürecek.Antrenman sonrası sarı-lacivertlilerin yeni transferleri Willian Arao basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. GALATASARAYSarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam ediyor.
BEŞİKTAŞSiyah-beyazlılar günü izinli geçirecek.
TRABZONSPOR Bordo-mavili takım Slovenya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.
SİVASSPOR-Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürecek.
VOLEYBOL FIVB Kadınlar Milletler LigiÜçüncülük maçı 15.00 Sırbistan - TürkiyeFinal
18.30 Brezilya - İtalya
Son Dakika › Spor › 17 Temmuz Pazar Spor Gündemi - Son Dakika