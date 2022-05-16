19 Mayıs doğa yürüyüşü ile başladı - Son Dakika
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19 Mayıs doğa yürüyüşü ile başladı

16.05.2022 15:56
19 Mayıs doğa yürüyüşü ile başladı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını da içerisinde barındıran Gençlik Haftası etkinlikleri doğa yürüyüşü ile başladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını da içerisinde barındıran Gençlik Haftası etkinlikleri doğa yürüyüşü ile başladı. 330 kişinin katıldığı 12 kilometrelik parkurda, yürüyüşe katılanlar İnegöl'ün doğasıyla kucaklaştı.

İnegöl Belediyesi tarafından İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğinde geleneksel hale getirilen ve bu yıl 9. düzenlenen Gençlik Haftası Doğa Yürüyüşü ile vatandaşlar İnegöl'ün eşsiz doğasıyla buluştu. Gençlik Haftası Doğa Yürüyüşü etkinliği, 330 kişinin katılımıyla İnegöl Belediyesi önünden başladı. Burada toplanan doğa severler, otobüslerle Kıran mevkiine götürüldü. 12 kilometrelik kolay parkurun startı buradan verildi. AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, İlçe Spor Müdürü Yusuf Şevki Yücel ve İnegöl Belediyesi Spor İşleri Müdürü Hüseyin Kurt'un da katıldığı yürüyüşte, vatandaşlar İnegöl'ün eşsiz doğasını keşfetme imkanı buldu.

Kıran'dan başlayan yürüyüş, Dokuzlar Şelalesi ve Gürgen Alan üzerinden Fevziye'ye ulaşılması ile son buldu. Yürüyüş sonrası Fevziye'den otobüslerle alınan grup, DOSTUM tesislerine getirildi. Burada tüm katılımcılara köfte ikramı yapıldı. - BURSA

19 Mayıs doğa yürüyüşü ile başladı
19 Mayıs doğa yürüyüşü ile başladı
19 Mayıs doğa yürüyüşü ile başladı
19 Mayıs doğa yürüyüşü ile başladı
19 Mayıs doğa yürüyüşü ile başladı
19 Mayıs doğa yürüyüşü ile başladı

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Gençlik Haftası, 19 Mayıs, gençlik, İnegöl, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 19 Mayıs doğa yürüyüşü ile başladı - Son Dakika


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