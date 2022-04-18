19 Yaş Altı Sualtı Hokeyi Türkiye Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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19 Yaş Altı Sualtı Hokeyi Türkiye Şampiyonası sona erdi

18.04.2022 11:24
19 Yaş Altı Sualtı Hokeyi Türkiye Şampiyonası sona erdi

Tekirdağ'da düzenlenen 19 Yaş Altı Sualtı Hokeyi Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçme müsabakaları sona erdi.

Tekirdağ'da düzenlenen 19 Yaş Altı Sualtı Hokeyi Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçme müsabakaları sona erdi.

Türkiye Sualtı Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyona, 22 erkek ve 12 kadın takımdan toplam 336 sporcu katıldı.

Organizasyonda dereceye giren kulüpler şu şekilde:

Kadınlar kategorisi:

1 - Deniz Yıldızları Spor Kulübü

2 - Ege Sualtı Sporları Spor Kulübü

3 - Antalya Sualtı Sporları Spor Kulübü

Erkekler kategorisi:

1 - Kocaeli Gençlik Spor Kulübü

2- Kocaeli Yüzme Kulübü

3 - Ege Sualtı Spor Kulübü

19 Yaş Altı Sualtı Hokeyi Türkiye Şampiyonası sona erdi

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Tekirdağ, Türkiye, Milli, Ege, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 19 Yaş Altı Sualtı Hokeyi Türkiye Şampiyonası sona erdi - Son Dakika


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