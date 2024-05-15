1984 Muşspor, Sebat Gençlikspor'a 1-0 mağlup oldu - Son Dakika
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Spor

1984 Muşspor, Sebat Gençlikspor'a 1-0 mağlup oldu

1984 Muşspor, Sebat Gençlikspor\'a 1-0 mağlup oldu

TFF 3. Lig Play-Off yarı final ilk maçında 1984 Muşspor, sahasında karşılaştığı Sebat Gençlikspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçta golü atan isim ise Sebat Gençlikspor'dan Veysel Sönmezsoy oldu. Sarı kartlar ise Mahsun Çapkan (1984 Muşspor), Veysel Sönmezsoy, Rıdvan Bingöl, Volkan Uluğ (Sebat Gençlikspor) tarafından görüldü.

15.05.2024 20:29
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TFF 3. Lig Play-Off yarı final ilk maçında 1984 Muşspor, sahasında karşılaştığı Sebat Gençlikspor'a 1-0 mağlup oldu

Hakemler: Mehmet Ali Özer, Serdar Osman Akarsu, Arif Dilmeç

1984 Muş Spor: Salih Zafer Kurşunlu, Efe Karaoğlu, Atalay Gürel, Mahsun Çapkan, Ahmet Abdullah Çakmak, Furkan Gedik (Ömer Çetinbaş dk. 86), Taha Tunç (İlker Avşar dk. 65), Ozan Papaker (Yusuf Mervan Yiğit dk. 65), İlker Günay, Kadir Yazıcı, Yusuf Yıldırım

Sebat Gençlikspor: Emrah Çırak, Tayfun Çulha, Veysel Sönmezsoy (Ökkeş Karaoğlu dk. 88), Önder Selimoğlu (Volkan Uluğ dk. 80), Seçim Can Koç, Ömer Kandemir, M. Sıddık İstemi (Burak Can Akıncı dk. 88), Muhammed Enes Doğan, Onur Bilgin, Onur Seis, Gökhan Alsan (Rıdvan Bingöl dk. 74)

Gol: Veysel Sönmezsoy (dk. 44) (Sebat Gençlikspor)

Sarı Kartlar: Mahsun Çapkan (1984 Muş Spor), Veysel Sönmezsoy, Rıdvan Bingöl, Volkan Uluğ (Sebat Gençlikspor) - MUŞ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: 1984 Muşspor, Sebat Gençlikspor'a 1-0 mağlup oldu - Son Dakika
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