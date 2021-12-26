2021 Güney Kore Açık'ı Zhu Lin kazandı

2021 Güney Kore Açık Tenis Turnuvası'nı, Fransız Kristina Mladenovic'i 2-0 yenen Çinli Zhu Lin kazandı.
Senenin son Kadınlar Tenis Birliği (WTA) turnuvası Güney Kore Açık, ülkenin başkenti Seul'de oynanan final maçıyla sona erdi.
Tek kadınlar finalinde turnuvanın 2 numaralı seribaşı tenisçisi Lin, 1 numaralı seribaşı Mladenovic'i 1 saat 18 dakika süren mücadelenin ardından 6-0 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek kupaya ulaştı.
27 yaşındaki tenisçi, ilk kez WTA 125 turnuvasından zaferle ayrılarak kariyerinin en önemli başarısına ulaştı.
Kaynak: AA
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