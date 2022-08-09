Çeşme Belediyespor, şampiyonluk hedefiyle top başı yaptı - Son Dakika
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Çeşme Belediyespor, şampiyonluk hedefiyle top başı yaptı

09.08.2022 13:56
Çeşme Belediyespor, şampiyonluk hedefiyle top başı yaptı

2022-2023 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olan Çeşme Belediyespor, şampiyonluk hedefiyle top başı yaparak, sezonun ilk antrenmanını yaptı.

2022-2023 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olan Çeşme Belediyespor, şampiyonluk hedefiyle top başı yaparak, sezonun ilk antrenmanını yaptı.

Çeşme Belediyespor'un A takımı, teknik heyet ve kulüp yöneticileri, sezonun ilk antrenmanı öncesinde öğle yemeğinde bir araya geldi. Yaptığı transferlerle güçlü bir takım oluşturan Çeşme Belediyespor, yeni sezon için sahaya çıkarak, ilk antrenmanını Teknik Direktör Hakan Karatepe ve ekibi yönetiminde gerçekleştirdi. Eşi Nuriş Oran ile birlikte sahaya gelen Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da, futbolcuların ilk antrenmanını bir süre izledi.

"Tek hedef şampiyonluk"

Kulüp Başkanı Mustafa Kaymakçı ve kulüp yöneticileri tarafından karşılanan Başkan Oran, ilk antrenmana çıkan futbolculara da bir konuşma yaparak, "Hedefimiz belli. Hedefe ulaşılması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Siz de hedefe ulaşmak için elinizden gelen her şeyi yapacaksınız. Siz şampiyon olun, gerisini bana bırakın; tek hedef şampiyonluk. Ligde kalmak, düşmemek, bu ligde kalmak zor falan diye düşünmek yok; hedef 3. Lig, bunu başarabiliriz. Taraftarımız da bunu istiyor. Finansal olarak hiçbir sıkıntımız yok. Oynamak sizden, gerisi bizden. Bu hedefe inanmayan varsa burada kalmasın; bavulunu alsın gitsin. Şampiyon olacaksınız, ne gerekiyorsa biz de yapacağız. İyi bir sezon diliyorum. Başarılı bir sezon diliyorum. Çeşme, daha önce 3. Lig'de oynamış bir takım. Biz o günlere geri döneceğiz. Beraber başaracağız" diye konuştu.

"İnanıyoruz ki, sezon sonunda her şey güzel olacak"

Çeşme Belediyespor A takımının şampiyonluk hedefiyle top başı yapması ile ilgili bir açıklama yapan Kulüp Başkanı Mustafa Kaymakçı da, "50 günlük hummalı bir çalışmanın ardından, çok iyi araştırma yapıp, ince eleyip sık dokuduğumuz bir takım kurduk. Anlaşma yaptığımız oyunculara yürekten güveniyoruz. Her bir oyuncumuzla tek tek görüşüp, istediklerimizi ve hedefimizi anlattık. 3 Lig'i çok istediğimizi, bunu başarmak için çok çalışmaları gerektiğini söyledik. Bugünden itibaren, şampiyonluk hedefimiz doğrultusunda top başı yapıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Önümüzde kamp sürecimiz var. 15 gün Çeşme'de, 15 gün e Afyon'da kamp yapacağız. Yoğun bir çalışma temposu olacak. Kamp sürecinde, eksiklerimiz varsa onları görüp, eksikliklerimizi gidereceğiz. Sezona güçlü bir şekilde başlayarak, hedefimize emin adımlarla yürüyeceğiz. İnanıyoruz ki, sezon sonunda her şey güzel olacak" şeklinde konuştu. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Mustafa Kaymakçı, Çeşme, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çeşme Belediyespor, şampiyonluk hedefiyle top başı yaptı - Son Dakika

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