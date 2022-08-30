Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Başarısız olan Novak ile Berisha gönderilecek - Son Dakika
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Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Başarısız olan Novak ile Berisha gönderilecek

30.08.2022 14:15

Yeni sezonda birinci transfer döneminin bitimi olan 8 Eylül'e kadar kadrosundaki yabancı sayısını 14'e indirmek zorunda olan Fenerbahçe, daha önce Tisserand, Caulker ve Meyer'le yollarını ayırmıştı. Sarı-lacivertli yönetim performans olarak yetersiz olan Berisha ve Novak'ı göndererek yabancı sınırını koruyacak.

Sarı-lacivertli ekipte yaprak dökümü devam ediyor. Son olarak Jorge Jesus'unda kadroda düşünmediği Berisha ve Novak'ın takımdan ayrılacağı aktarıldı.

NOVAK VE BERİSHA'DA KERVANA KATILACAK

NTV Spor'un aktardığı habere göre, bir türlü istenilen performansı gösteremeyen Alman golcü Berisha ve sol bek Novak ile yollar ayrılacak. Jorge Jesus'un, sadece Ümraniyespor maçında süre verdiği 24 yaşındaki golcü, geçtiğimiz sezonda beklenileni verememişti. Çekyalı Novak ise sadece Avrupa arenasında oynanan 4 maçta forma giydi.

SÖZLEŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Avusturya ekibi Salzburg'dan 10 milyon euro bonservis ile transfer edilen Mergim Berisha'nın 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Yolların ayrılacağı bir diğer futbolcu Novak'ın da, 2023 yılına kadar kontratı devam ediyor.

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Başarısız olan Novak ile Berisha gönderilecek - Son Dakika
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