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2022 Dakar Rallisi - Son Dakika

2022 Dakar Rallisi

07.01.2022 15:48
2022 Dakar Rallisi

2022 Dakar Rallisi'nin 6. etabını, otomobil kategorisinde Arjantinli Orlando Terranova, motosiklet sınıfında Avustralyalı Daniel Sanders kazandı.

2022 Dakar Rallisi'nin 6. etabını, otomobil kategorisinde Arjantinli Orlando Terranova, motosiklet sınıfında Avustralyalı Daniel Sanders kazandı.

Suudi Arabistan'da düzenlenen 44. Dakar Rallisi'nin 6. etabı, başkent Riyad'daki 404 kilometrelik parkurda yapıldı.

Otomobil sınıfında birinciliği, 3 saat 6 dakika 45 saniyelik derecesiyle Bahreyn Raid takımından Orlando Terranova elde etti.

Etabı 10. sırada bitiren Toyota Gazoo takımının Katarlı pilotu Nasser Al-Attiyah, Overdrive Toyota ekibinin Suudi Arabistanlı pilotu Yazeed Al Rajhi'nin 48 dakika 54 saniye önünde genel klasmandaki liderliğini sürdürdü.

Motosiklette Daniel Sanders kazandı

Motosiklet kategorisinde Gasgas takımının Avustralyalı pilotu Daniel Sanders, 51 dakika 43 saniyelik süresiyle birinciliğe ulaştı.

Etabı ikinci sırada tamamlayan 2017 şampiyonu Büyük Britanyalı Sam Sunderland (Gasgas takımı), genel klasmanın zirvesindeki yerini korudu.

Red Bull KTM'den Matthias Walkner, liderin 2 dakika 39 saniye gerisinde genel klasmanının 2. sırasında yer aldı.

Bir gün ara verilecek Dakar Rallisi'ne, 402 kilometrelik Riyad-Al Dawadimi arasındaki 7. etapla pazar günü devam edilecek. 12 etap sürecek organizasyon, 14 Ocak'ta Cidde'de son bulacak.

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Suudi Arabistan, Motosiklet, Otomobil, Riyad, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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