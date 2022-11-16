35 köyden 35 imam geldi! Dünyaca ünlü futbolcu Mane'nin iyileşmesi için hatim indirildi - Son Dakika
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35 köyden 35 imam geldi! Dünyaca ünlü futbolcu Mane'nin iyileşmesi için hatim indirildi

16.11.2022 12:41

2022 Dünya Kupası'nda mücadele edecek Senegal Milli Takımı'nın kadrosuna sakat olmasına rağmen dahil edilen Sadio Mane için doğduğu köyde adeta seferberlik ilan edildi. Mane'nin inşa ettirdiği camiye 35 köyden 35 imam gelirken, dünyaca ünlü futbolcunun hızla iyileşmesi için 45 hatim indirildi.

Bayern Münih'in Werder Bremen'i 6-1 yendiği karşılaşmada sakatlanan Sadio Mane'nin dünya Kupası'nda boy göstermesinin zor olduğu belirtilmişti. Sakatlığına rağmen Senegal Milli Takımı'nın kadrosuna çağrılan dünyaca ünlü futbolcu için doğduğu köydeki insanlar harekete geçti.

ÇABUK İYİLEŞMESİ İÇİN DUALAR EDİLDİ

Mane'nin inşa ettirdiği camide toplanan, 35 köyden gelen 35 imam, Senegalli yıldız oyuncunun sakatlığının hızla iyileşmesi için dua etti, 45 hatim indirildi. İmamlar, Senegal'in Dünya Kupası'ndan zaferle ayrılması için de dua etti.

İLK MAÇTA YOK

Senegal Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada ise Mane'nin takımının ilk maçında forma giyemeyeceği duyuruldu.

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Son Dakika Spor 35 köyden 35 imam geldi! Dünyaca ünlü futbolcu Mane'nin iyileşmesi için hatim indirildi - Son Dakika


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