35 köyden 35 imam geldi! Dünyaca ünlü futbolcu Mane'nin iyileşmesi için hatim indirildi

Bayern Münih'in Werder Bremen'i 6-1 yendiği karşılaşmada sakatlanan Sadio Mane'nin dünya Kupası'nda boy göstermesinin zor olduğu belirtilmişti. Sakatlığına rağmen Senegal Milli Takımı'nın kadrosuna çağrılan dünyaca ünlü futbolcu için doğduğu köydeki insanlar harekete geçti.
Mane'nin inşa ettirdiği camide toplanan, 35 köyden gelen 35 imam, Senegalli yıldız oyuncunun sakatlığının hızla iyileşmesi için dua etti, 45 hatim indirildi. İmamlar, Senegal'in Dünya Kupası'ndan zaferle ayrılması için de dua etti.
Senegal Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada ise Mane'nin takımının ilk maçında forma giyemeyeceği duyuruldu.
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