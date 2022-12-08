Penaltıdan attığı golle İspanya'yı Dünya Kupası dışına iten Hakimi, gol sevincinde PSG'den takım arkadaşı Ramos'a destek çıktı

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Fas tarihi bir başarıya imza atarak Dünya Kupası son 16 turunda İspanya'yı eledi. Seri penaltı atışlarında zafere ulaşan Fas'ta Hakimi'nin gol sevinciyle ilgili ilginç bir detay dikkat çekti.

RAMOS GİBİ SEVİNDİ

Normal süresi golsüz berabere biten ve seri penaltı atışlarına giden mücadeleyi Fas, Achraf Hakimi'nin son penaltıyı gole çevirmesiyle kazandı. Bu gol sonrası Faslı futbolcu, PSG'den takım arkadaşı Ramos gibi sevindi.

LUIS ENRIQUE'YE GÖNDERME YAPTI

Hakimi'nin bu gol sevinci, Ramos'u İspanya Milli Takımı'na çağırmayan teknik direktör Luis Enrique'ye bir gönderme olarak yorumlandı.