Penaltıdan attığı golle İspanya'yı Dünya Kupası dışına iten Hakimi, gol sevincinde PSG'den takım arkadaşı Ramos'a destek çıktı - Son Dakika
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Penaltıdan attığı golle İspanya'yı Dünya Kupası dışına iten Hakimi, gol sevincinde PSG'den takım arkadaşı Ramos'a destek çıktı

08.12.2022 10:11

2022 Dünya Kupası son 16 turunda Fas, İspanya'yı seri penaltı atışları sonrası eleyerek turnuvanın dışına iterken, son penaltı atışını gole çevirerek takımına turu getiren Achraf Hakimi, PSG'den takım arkadaşı İspanyol stoper Sergio Ramos'un sevinciyle elde edilen büyük zaferi kutladı. Yıldız oyuncu Hakimi'nin bu hareketi, Ramos'u İspanya Milli Takımı'na çağırmayan teknik direktör Luis Enrique'ye bir gönderme olarak yorumlandı.

Fas tarihi bir başarıya imza atarak Dünya Kupası son 16 turunda İspanya'yı eledi. Seri penaltı atışlarında zafere ulaşan Fas'ta Hakimi'nin gol sevinciyle ilgili ilginç bir detay dikkat çekti.

RAMOS GİBİ SEVİNDİ

Normal süresi golsüz berabere biten ve seri penaltı atışlarına giden mücadeleyi Fas, Achraf Hakimi'nin son penaltıyı gole çevirmesiyle kazandı. Bu gol sonrası Faslı futbolcu, PSG'den takım arkadaşı Ramos gibi sevindi.

Dünya Kupası'ndaki tarihi maçta kimsenin fark etmediği detay! Gol sevinci olay oldu

LUIS ENRIQUE'YE GÖNDERME YAPTI

Hakimi'nin bu gol sevinci, Ramos'u İspanya Milli Takımı'na çağırmayan teknik direktör Luis Enrique'ye bir gönderme olarak yorumlandı.

Dünya Kupası'ndaki tarihi maçta kimsenin fark etmediği detay! Gol sevinci olay oldu
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İspanya, Fas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Penaltıdan attığı golle İspanya'yı Dünya Kupası dışına iten Hakimi, gol sevincinde PSG'den takım arkadaşı Ramos'a destek çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Penaltıdan attığı golle İspanya'yı Dünya Kupası dışına iten Hakimi, gol sevincinde PSG'den takım arkadaşı Ramos'a destek çıktı - Son Dakika
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