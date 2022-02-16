2022 Kış Olimpiyatları'nda 6. olan Furkan, öğrencilere tavsiyelerde bulundu Açıklaması

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen 2022 Kış Olimpiyatları'nda erkekler 1000 metre kısa kulvar sürat pateninde ilk kez yarışan ve 6. sırayı olan milli sporcu Furkan Akar, Samsun'da öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Samsun Eğitim Bilimleri Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya gelen milli sporcu, kendisi gibi genç sporcuların inandıkları ve mücadele ettikleri spor branşında asla pes etmemeleri gerektiğini söyledi.

Kendisinin de asla pes etmediğine işaret eden Furkan, "Bir sporcu çok çalışmalıdır. Bazen ailesini ikinci planda bırakıyor ama başarıyı yakalamak için mutlaka bazı şeyleri ikinci plana ötelemek gerekir ancak bu şu demek değildir; başarılı bir sporcu eğitim hayatında da başarılı şekilde devam edemez. Ben de hem eğitimimi tamamlarken hem de spor hayatımı sürdürmek için çok çalışıyorum. Profesyonel bir sporcu olmak bunu gerektirir. Yani spor yapılırken eğitim bir kenara bırakılmamalı, ikisi bir arada yürütülmelidir." ifadelerini kullandı.

Eğitimin sporculuk kariyerini daha üst seviyelere çıkarabileceğini dile getiren Furkan, "Hep söylediğim gibi asla pes etmemek ve hep çalışmak gerekir." dedi.

Milli sporcu, daha sonra Buz Pateni Federasyonu Karadeniz Bölge Sorumlusu Davut Numanoğlu ve Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ile Vali Zülkif Dağlı'yı da makamında ziyaret etti.