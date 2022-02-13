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2022 Pekin Kış Olimpiyatları - Son Dakika

2022 Pekin Kış Olimpiyatları

13.02.2022 18:00
2022 Pekin Kış Olimpiyatları

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda 5 branşta madalyalar sahiplerini buldu.

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda 5 branşta madalyalar sahiplerini buldu.

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen oyunların 9. gününde alp disiplini kayak, kayaklı koşu, biatlon, sürat pateni ve kısa mesafe sürat pateninde madalya mücadeleleri yaşandı.

Alp disiplini kayak erkekler büyük slalomda İsviçreli Marco Odermatt, 2 dakika 9.35 saniyelik derecesiyle kariyerinin ilk olimpiyat şampiyonluğuna ulaştı. Sloven Zan Kranjec gümüş, Fransız Mathieu Faivre bronz madalyanın sahibi oldu.

Biatlonda 2 kategoride madalyalar dağıtıldı. Kadınlar 10 kilometre takipte altın madalyayı, 34: 46.9'luk süresiyle Norveçli Marte Olsbu Roiseland kazandı. 7,5 kilometre sprint ve karışık takımda birinci, 15 kilometre bireyselde ise 3'üncü sırayı alan Roiseland, aynı olimpiyatta 4 madalya kazanan ilk kadın biatlet oldu. İsviçre'den Elvira Oeberg??????? gümüş, Norveç'ten Tiril Eckhoff bronz madalya aldı.

Erkekler 12,5 kilometre takip yarışını 39: 07.5'lik derecesiyle ilk sırada bitiren Fransız Quentin Fillon Maillet, Pekin 2022'deki 4. madalyasını kazandı. Norveçli Tarjei Boe 2'nci, Rusya Olimpiyat Komitesi'nden (ROK) Eduard Latypov 3. oldu.

Kayaklı koşu erkekler 4x10 kilometre bayrak yarışında 1: 54: 50.7'lik zamanıyla ROK altın madalyaya uzanırken, Norveç gümüş, Fransa bronz madalya elde etti.

Kısa mesafe sürat pateninde de 2 kategorinin finali yapıldı. Macaristan adına mücadele eden Liu Shaoang, 40.338 saniyeyle erkekler 500 metrede şampiyon oldu. ROK'tan Konstantin Ivliev gümüş, Kanadalı Steven Dubois bronz madalyayı boynuna taktı.

Kadınlar 3000 metre bayrak yarışında altın madalya, 4 dakika 3.409 saniyeyle olimpiyat rekoru kıran Hollanda'ya gitti. Güney Kore 2'nci, Çin 3. sırada mücadeleyi tamamladı.

Hollandalı sporcular, ödül töreni sırasında şampiyonluğu, 2020'nin temmuz ayında hayatını kaybeden, 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda bronz madalya alan takımın üyesi Lara van Ruijven'e adadı.

Sürat pateni kadınlar 500 metrede ise ABD'li Erin Jackson, altın madalyanın sahibi oldu. Yarışı 37.04 saniyeyle bitiren Jackson, Japon Miho Takagi ve ROK'tan Angelina Golikova'nın önünde ilk sırayı aldı.

Norveç liderliğe yükseldi

24. Kış Olimpiyatları'nın 9. günü sonunda 9 altın, 5 gümüş ve 7 bronz madalyası bulunan Norveç, madalya tablosunda liderliğe yükseldi.

Almanya 8 altın, 5 gümüş, 1 bronz madalyayla 2'nci, ABD ise 6 altın, 5 gümüş, 1 bronz madalyayla 3. sırada yer aldı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Kış Olimpiyatları, Norveç, Pekin, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 2022 Pekin Kış Olimpiyatları - Son Dakika Spor


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