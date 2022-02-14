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2022 Pekin Kış Olimpiyatları - Son Dakika

2022 Pekin Kış Olimpiyatları

14.02.2022 16:47
2022 Pekin Kış Olimpiyatları

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda 4 branşta madalyalar sahiplerini buldu.

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda 4 branşta madalyalar sahiplerini buldu.

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen oyunların 10. gününde bobsled kızak, artistik buz pateni, serbest stil kayak ve kayakla atlamada madalya mücadeleleri yaşandı.

Kış Olimpiyatları programında ilk kez yer alan kadınlar tekli bobsled kızak kategorisinde birinciliği, 4.19.27'lik derecesiyle ABD'den Kaillie Humphries elde etti. Kanada'yı temsil ettiği yıllarda 2 altın, 1 bronz madalyası bulunan Humphries, kariyerinin 4. olimpiyat madalyasına ulaştı. Bir diğer ABD'li sporcu Elana Meyers Taylor gümüş, Kanadalı Christine de Bruin bronz madalya aldı.

Artistik buz pateni buz dansında altın madalyayı, 226,98 puan toplayan Gabriella Papadakis-Guillaume Cizeron (Fransa) çifti kazandı. Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Victoria Sinitsina ile Nikita Katsalapov 2'nci, ABD'den Madison Hubbell-Zachary Donohue ikilisi 3. oldu.

Serbest stil kayak kadınlar aerial finalinde mutlu sona, 108,61 puanla ev sahibi ülkeden Xu Mengtao ulaştı. Belaruslu Hanna Huskova gümüş, ABD'li Megan Nick bronz madalyayı boynuna taktı.

Son olarak kayakla atlama erkekler takım finali yapıldı. Avusturya, topladığı 942,7 puanla kürsünün zirvesine çıktı. Slovenya gümüş, Almanya ise bronz madalya elde etti.

Norveç zirvede

24. Kış Olimpiyatları'nın 10. günü sonunda 9 altın, 5 gümüş ve 7 bronz madalyası bulunan Norveç, madalya tablosundaki liderliğini sürdürdü.

Almanya 8 altın, 5 gümüş, 2 bronz madalyayla 2'nci, ABD ise 7 altın, 6 gümüş, 3 bronz madalyayla 3. sırada yer aldı.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Kış Olimpiyatları, Pekin, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 2022 Pekin Kış Olimpiyatları - Son Dakika Spor


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