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2022 Pekin Kış Olimpiyatları - Son Dakika

2022 Pekin Kış Olimpiyatları

16.02.2022 11:31
2022 Pekin Kış Olimpiyatları

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden sporculardan Berkin Usta, Alp disiplini kayak erkekler slalom mücadelesini yarıda bıraktı.

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden sporculardan Berkin Usta, Alp disiplini kayak erkekler slalom mücadelesini yarıda bıraktı.

Pekin'in Yançing ilçesindeki Ulusal Alp Disiplini Kayak Merkezi'nde düzenlenen müsabakada yarışan Berkin, ilk inişini tamamlayamadı ve müsabakaya veda etti.

Müsabakada altın madalyayı, Fransız Clement Noel (1.44.09) kazandı. Gümüş madalyayı Avusturyalı Johannes Strolz (1.44.70), bronz madalyayı Norveçli Sebastian Foss-Solevaag (1.44.79) aldı.

Kış Olimpiyatları'nda ilk kez mücadele eden 21 yaşındaki milli sporcu, 13 Şubat'ta yapılan büyük slalom yarışında 43'üncü olmuştu.

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Kış Olimpiyatları, Kayak Merkezi, Türkiye, Pekin, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 2022 Pekin Kış Olimpiyatları - Son Dakika Spor


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