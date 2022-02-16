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2022 Pekin Kış Olimpiyatları - Son Dakika

2022 Pekin Kış Olimpiyatları

16.02.2022 12:35
2022 Pekin Kış Olimpiyatları

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen 2022 Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden milli sporcular Ayşenur Duman ve Özlem Ceren Dursun, kayaklı koşu kadınlar takım sprint klasikte yarı final yarışını tamamlayamadı.

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen 2022 Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden milli sporcular Ayşenur Duman ve Özlem Ceren Dursun, kayaklı koşu kadınlar takım sprint klasikte yarı final yarışını tamamlayamadı.

Cangciakou Ulusal Kayak Merkezi'nde düzenlenen yarışın ilk 3 ayağını geçen milli sporcular, yarışı yarıda bıraktı.

22 yaşındaki Ayşenur Duman, Türkiye'yi Güney Kore'de düzenlenen 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda da temsil etmişti. 18 yaşındaki Özlem Ceren Dursun, ilk kez olimpiyatlarda yarıştı.

Bu sonuçla Türk sporcuların 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'ndaki yarışmaları tamamlanmış oldu.

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Kış Olimpiyatları, Türkiye, Milli, Pekin, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 2022 Pekin Kış Olimpiyatları - Son Dakika Spor


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