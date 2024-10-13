2024 Extreme Kupası Kahramankazan'da Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

2024 Extreme Kupası Kahramankazan'da Yapıldı

2024 Extreme Kupası Kahramankazan\'da Yapıldı

Kahramankazan'da düzenlenen 2024 Extreme Kupası'nda 28 sporcu zorlu parkurlarda yarıştı.

13.10.2024 21:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet takviminde yer alan 2024 Extreme Kupası'nın 3. ayak yarışları Kahramankazan'da yapıldı.

Dağyaka Mahallesi off-road alanında yapılan organizasyonda TR1 Kategorisinde 6, ve TR2 Kategorisinde 8 araç ile 28 sporcu yarıştı. Dün "Narinler Yaşasın" etabıyla başlayan yarışlar, bugün "Atam İzindeyiz" etabıyla devam etti. Çocuklarıyla yarış alanına gelen aileler hem yazdan kalma güzel havanın tadını çıkardı hem de off-road heyecanını yaşadı.

Her araç 3 etap halinde toplamda 14 kapıdan geçerek zorlu parkuru tamamlamaya çalıştı. Özellikle 3 numaralı kapıda yer alan çamur havuzunu geçemeyen bazı araçlar yarış dışı kaldı.

Heyecanlı ve renkli gösterilere sahne olan parkurda su dolu çamur havuzlarını ve tepeleri geçemeyerek devrilen bazı araçlar kendi imkanlarıyla engeli aşmaya çalıştı, başarılı olamayan ve iş makinesi yardımıyla çekilen araçlar yarış dışı kaldı.

Kategorilerinde dereceye giren sporcular şöyle:

TR Kategorisi

1. Can Özkurt – Seyfullah Tahir

2. Uğur Kabal – Mesut Karaaslan

3. Ahmet Kurt – İbrahim Ateş

TR2 Kategorisi

1. Oğuz Kağan Öztürk – Gökhan Yalçın

2. Cihan Çelikten – Adem Yılmaz

3. Atilla Çakır – Şenal Coşkun

"Güzel bir parkur hazırlanmış"

TR1 kategorisi birincisi Can Özkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oldukça zorlu parkurları aşarak birinci olduklarını belirterek, "Allah nasip etti, bileğimizin hakkıyla birinci olduk. Cumartesi günü 'Narinler Yaşasın' etabı ile başladık. Bugün de 'Atam İzindeyiz' etabıyla devam ettik. Güzel bir yarış oldu. Hem zorlandık hem eğlendik. Güzel de bir parkur hazırlanmış. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Kahramankazan, Etkinlikler, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2024 Extreme Kupası Kahramankazan'da Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:11 Hizbullah’tan İsrail’de askeri üsse dronlu saldırı düzenlendi Hizbullah'tan İsrail'de askeri üsse dronlu saldırı düzenlendi
20:13 AK Parti Burger King açılışına katılan tüm isimleri disipline sevk etti AK Parti Burger King açılışına katılan tüm isimleri disipline sevk etti
20:11 3. maddeyle ilgili sözleri tepki çeken Numan Kurtulmuş bu kez farklı konuştu 3. maddeyle ilgili sözleri tepki çeken Numan Kurtulmuş bu kez farklı konuştu
19:53 Polisi boynundan yaralayan saldırganın annesinden açıklama: Bana değil doktorlara sorun Polisi boynundan yaralayan saldırganın annesinden açıklama: Bana değil doktorlara sorun
17:20 İsrail tanklarından BM üssüne baskın: 15 asker yaralandı İsrail tanklarından BM üssüne baskın: 15 asker yaralandı
14:28 Reynmen, Miss Turkey finalistiyle dünyaevine girdi Reynmen, Miss Turkey finalistiyle dünyaevine girdi
14:24 ABD’de şok cinayet: Annesini öldürüp parçaladı sonra da pişirdi ABD'de şok cinayet: Annesini öldürüp parçaladı sonra da pişirdi
14:22 3 aylık hamile kadına evinin önünde taciz Çığlıkları koca sokağı inletti 3 aylık hamile kadına evinin önünde taciz! Çığlıkları koca sokağı inletti
14:20 10 yıllık evli çift, 3 çocuk sahibi olduktan sonra kuzen olduklarını öğrendi 10 yıllık evli çift, 3 çocuk sahibi olduktan sonra kuzen olduklarını öğrendi
14:17 Dursun Özbek’ten Beşiktaş ve Fenerbahçe’ye bomba gönderme: Çok korkmuşlar Dursun Özbek'ten Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye bomba gönderme: Çok korkmuşlar
14:05 Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Celine Dion hakkında büyük iddia: Playback yaptı Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Celine Dion hakkında büyük iddia: Playback yaptı
13:40 Tekstil devi konkordato ilan etti Tekstil devi konkordato ilan etti
13:31 Anne ve babasını öldürüp cesetleri ile 4 yıl yaşayan kadına 36 yıl hapis cezası verildi Anne ve babasını öldürüp cesetleri ile 4 yıl yaşayan kadına 36 yıl hapis cezası verildi
13:23 Eşi ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti Eşi ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti
13:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Köfteci Yusuf yorumu: Kendilerini savunma hakları var, denetimlerimiz devam edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Köfteci Yusuf yorumu: Kendilerini savunma hakları var, denetimlerimiz devam edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2024 21:45:08. #1.11#
SON DAKİKA: 2024 Extreme Kupası Kahramankazan'da Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.