2024 Extreme Kupası Kahramankazan\'da Yapıldı

Spor

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet takviminde yer alan 2024 Extreme Kupası'nın 3. ayak yarışları Kahramankazan'da yapıldı.

Dağyaka Mahallesi off-road alanında yapılan organizasyonda TR1 Kategorisinde 6, ve TR2 Kategorisinde 8 araç ile 28 sporcu yarıştı. Dün "Narinler Yaşasın" etabıyla başlayan yarışlar, bugün "Atam İzindeyiz" etabıyla devam etti. Çocuklarıyla yarış alanına gelen aileler hem yazdan kalma güzel havanın tadını çıkardı hem de off-road heyecanını yaşadı.

Her araç 3 etap halinde toplamda 14 kapıdan geçerek zorlu parkuru tamamlamaya çalıştı. Özellikle 3 numaralı kapıda yer alan çamur havuzunu geçemeyen bazı araçlar yarış dışı kaldı.

Heyecanlı ve renkli gösterilere sahne olan parkurda su dolu çamur havuzlarını ve tepeleri geçemeyerek devrilen bazı araçlar kendi imkanlarıyla engeli aşmaya çalıştı, başarılı olamayan ve iş makinesi yardımıyla çekilen araçlar yarış dışı kaldı.

Kategorilerinde dereceye giren sporcular şöyle:

TR Kategorisi

1. Can Özkurt – Seyfullah Tahir

2. Uğur Kabal – Mesut Karaaslan

3. Ahmet Kurt – İbrahim Ateş

TR2 Kategorisi

1. Oğuz Kağan Öztürk – Gökhan Yalçın

2. Cihan Çelikten – Adem Yılmaz

3. Atilla Çakır – Şenal Coşkun

"Güzel bir parkur hazırlanmış"

TR1 kategorisi birincisi Can Özkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oldukça zorlu parkurları aşarak birinci olduklarını belirterek, "Allah nasip etti, bileğimizin hakkıyla birinci olduk. Cumartesi günü 'Narinler Yaşasın' etabı ile başladık. Bugün de 'Atam İzindeyiz' etabıyla devam ettik. Güzel bir yarış oldu. Hem zorlandık hem eğlendik. Güzel de bir parkur hazırlanmış. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.