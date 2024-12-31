2024'te Tarihi Spor Başarıları - Son Dakika
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2024'te Tarihi Spor Başarıları

2024\'te Tarihi Spor Başarıları

Bakan Bak, 2024 yılında rekor kıran Türk sporcuları tebrik etti, daha çok başarı bekliyor.

31.12.2024 22:01
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 2024 yılında tarihi başarılar ve madalyalar alan sporcuları tebrik ederek, "Daha gidecek yolumuz, sevinçle sarılacak nice günlerimiz var" mesajını paylaştı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından Türkiye'nin elde ettiği madalyaları paylaştı. 2024 yılında rekorlar kırıldığını aktaran Bakan Bak, "2024 yılını tarihi başarılar, rekorlar ve madalyalarıyla taçlandıran tüm sporcularımıza selam olsun. Daha gidecek yolumuz, sevinçle sarılacak nice günlerimiz var" ifadelerine yer verdi.

Ay-yıldızlı sporcular 2024 yılında 2 bin 471'i altın, 2 bin 518'i gümüş ve 2 bin 511'i bronz olmak üzere toplam 7 bin 500 madalya topladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Gençlik ve Spor Bakanı, Osman Aşkın Bak, Politika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2024'te Tarihi Spor Başarıları - Son Dakika

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