2025 Avrupa Güreş Şampiyonası Başladı

Slovakya'da düzenlenen 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası, serbest stil müsabakalarıyla başladı.
Başkent Bratislava'daki organizasyonun ilk gününde serbest stil 57, 65, 70, 79 ve 97 kiloda müsabakalar yapıldı.
Milli güreşçilerden Resul Güne (97 kilo) ilk turda, Muhammet Karavuş (57 kilo), Cabbar Duyum (65 kilo), Haydar Yavuz (70 kilo) ve Okan Tahtacı (79 kilo) çeyrek finalde rakiplerine yenilerek organizasyona veda etti.
Serbest stil müsabakalarıyla devam edecek şampiyonada yarın 61 kiloda Emrah Ormanoğlu, 74 kiloda Fazlı Eryılmaz, 86 kiloda Osman Göçen, 92 kiloda Feyzullah Aktürk ve 125 kiloda Hakan Büyükçıngıl mindere çıkacak.
Avrupa Güreş Şampiyonası, 13 Nisan Pazar günü sona erecek.
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