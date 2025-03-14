2025 UCI Uluslar Kupası Konya'da Başladı

- 2025 UCI Uluslar Kupası'nda yarışlar başladı

KONYA - 2025 UCI Uluslar Kupası, Konya'da sabah seansındaki yarışlar ile başladı.

Dünyanın en büyük pist bisikleti organizasyonlarından biri olan 2025 UCI Uluslar Kupası, ilk kez Türkiye'nin ev sahipliğinde beş kıtadan 44 ülke ve 300 sporcunun katılımıyla Konya Veledromu'nda başladı. Kadın takım takip kategorisinde başlayan yarışlar, erkekler takım takip kategorisinde devam etti. 2025 UCI Uluslar Kupası'nın açılış seremonisi ise saat 18.00'de yapılacak.