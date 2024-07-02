22 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı Letonya'yı 3-0 Yendi

22 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Letonya'yı 3-0 yendi.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, grup müsabakalarını Lecce kentinde oynayan milli takım, şampiyonadaki ikinci maçında Letonya'yla karşılaştı.
Rakibini 25-13, 25-11 ve 25-11'lik setlerle 3-0 yenen milliler, ikinci maçından da galip ayrıldı.
Milli takım, şampiyonadaki üçüncü maçında yarın TSİ 22.00'de İtalya'yla karşılaşacak. Müsabaka İtalya Voleybol Federasyonunun YouTube kanalından canlı yayımlanacak.
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