23 Yaş Altı Milli Güreşçiler Bulgaristan'da turnuvaya katılacak - Son Dakika

23 Yaş Altı Milli Güreşçiler, Bulgaristan'da düzenlenecek Petko Sirakov-Ivan Liev Turnuvası'na katılacak.

Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre organizasyon 12-15 Mayıs tarihlerinde başkent Sofya'da yapılacak.

Serbest Stilde mindere çıkacak sporcular şöyle:

"61 kiloda Ahmet Duman, Ferhat Kılıç, 65 kiloda Cavit Acar, 70 kiloda Himmet Bağcan, Bilal Akbıyık, 74 kiloda Coşkun Keleş, 79 kiloda Serhat Çavuşoğlu, Ahmet Doğan, 86 kiloda Ahmet Batuhan Kış, 92 kiloda Yunus Emre Yıldız, 97 kiloda Oktay Çiftçi, 125 kiloda Salimcan Keskin ve Anıl Berkan Kılıçsallayan."

Grekoromen stilde mindere çıkacak sporcular:

"60 kiloda Mükremin Aktaş, 63 kiloda M. Safa Yıldırım, 67 kiloda Furkan Sonkur, 67 kiloda Furkan Yıldız, 72 kiloda Abdullah Toprak, 77 kiloda Abdurrahman Kalkan, 82 kiloda Ali Hunç, 87 kiloda Muhittin Sarıçiçek, 97 kiloda Mustafa Olgun, 130 kiloda Fatih Bozkurt."

Kadınlarda mindere çıkacak sporcular:

"50 kiloda Zehra Demirhan, 53 kiloda Rahime Arı, 53 kiloda Esra Pul, 55 kiloda Zeynep Yetgil, 57 kiloda Elvira Kamaşoğlu, 62 kiloda Merve Karadeniz, 65 kiloda Yağmur Çakmak, 72 kiloda Vahide Nur Gök, 76 kiloda Mehtap Gültekin."