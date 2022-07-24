Başpehlivan Zeybek'e altın kemeri, organizasyonun ikincisi Altın ile üçüncüleri Mustafa Taş ve İsmail Balaban 'a da kupa, madalya ve diğer ödülleri, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek , Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen , Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim ile diğer yetkililer verdi.

Kaynak: AA

Yusuf Can Zeybek, Durmuş Altın, Konyaaltı, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › 24. Feslikan Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Yusuf Can Zeybek kazandı - Son Dakika

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