24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları - Son Dakika
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24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları

09.05.2022 09:57
24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları

Brezilya'da devam eden 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) milli tekvandocular, 4 madalya daha kazandı.

Brezilya'da devam eden 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) milli tekvandocular, 4 madalya daha kazandı.

Kadınlarda 67 kiloda Didem Kirazcı, +67 kiloda Selver Şeker gümüş madalyanın sahibi oldu.

Erkeklerde ise 80 kiloda Yasin Çimen, +80 kiloda Batuhan Şimşek bronz madalya aldı.

Türkiye, böylece 15 Mayıs'ta sona erecek organizasyonda 2 altın, 12 gümüş ve 12 bronz olmak üzere 26 madalyaya ulaştı.

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Brezilya, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları - Son Dakika


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