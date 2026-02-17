3 günde 10 bin prezervatif tükendi! Dev organizasyon için harekete geçildi

Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyatları'nda sporcular için dağıtılan 10 bin ücretsiz prezervatifin üç gün içinde tükenmesi gündem olmuştu. Organizasyon komitesi, yaşanan stok sıkıntısının ardından yeni sevkiyatın planlandığını duyurdu.

3 GÜNDE TÜKENDİ

NBC News'a konuşan bir sporcu, "Prezervatifler üç günde tükendi. Yenisinin geleceğini söylediler ama ne zaman, kim bilir" sözleriyle duruma tepki göstermişti. Yaklaşık 3 bin sporcunun yer aldığı Kış Oyunları'nda talebin beklenenden yüksek olduğu bildirildi.

Organizatörler, stokların kısa sürede yenileneceğini açıkladı. Ancak yeni dağıtımın tam olarak ne zaman başlayacağına dair net bir tarih paylaşılmadı.

ARZ DÜŞÜK KALDI İDDİASI

1988 Seul Olimpiyatları'ndan bu yana güvenli cinselliği teşvik etmek ve HIV başta olmak üzere cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara karşı farkındalık oluşturmak amacıyla ücretsiz prezervatif dağıtımı standart uygulama olarak sürdürülüyor.

2024 Paris Olimpiyatları'nda yaklaşık 300 bin prezervatif dağıtılmış ve bu rakam katılımcı başına günde ortalama iki prezervatife denk gelmişti. Milano-Cortina 2026'da ise 10 binlik arzın düşük kalmasının erken stok krizine yol açtığı değerlendiriliyor.