3. Lig'de 13. Hafta Maç Sonuçları

Spor

Nesine 3. Lig'de 13. haftasında 9 maç yapıldı.

Ligde 1. Grup'ta bir, 2. Grup'ta iki, 3 ve 4. Grup'ta ise 3'er maç oynandı. Söz konusu karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Muşspor-Ergene Velimeşespor: 2-0

2. Grup

Fatsa Belediyespor-Smart Golding AŞ Çayelispor: 0-2

Silivrispor-ETİ Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 1-1

3. Grup:

10 Numara Sportif Efeler 09- Küçükçekmece Sinopspor: 0-4

Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor- Ayvalıkgücü Belediyespor: 0-0

Çankayaspor-Osmaniyespor: 1-0

4. Grup:

Niğde Belediyespor-Sebat Gençlikspor: 2-1

Bursa Nilüfer Futbol- Kırıkkale FK: 2-1

Polatlı 1926-Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor: 2-1