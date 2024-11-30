Nesine 3. Lig'de 13. haftasında 9 maç yapıldı.
Ligde 1. Grup'ta bir, 2. Grup'ta iki, 3 ve 4. Grup'ta ise 3'er maç oynandı. Söz konusu karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Muşspor-Ergene Velimeşespor: 2-0
2. Grup
Fatsa Belediyespor-Smart Golding AŞ Çayelispor: 0-2
Silivrispor-ETİ Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 1-1
3. Grup:
10 Numara Sportif Efeler 09- Küçükçekmece Sinopspor: 0-4
Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor- Ayvalıkgücü Belediyespor: 0-0
Çankayaspor-Osmaniyespor: 1-0
4. Grup:
Niğde Belediyespor-Sebat Gençlikspor: 2-1
Bursa Nilüfer Futbol- Kırıkkale FK: 2-1
Polatlı 1926-Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor: 2-1
Son Dakika › Spor › 3. Lig'de 13. Hafta Maç Sonuçları - Son Dakika
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