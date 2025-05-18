Futbolda Nesine 3. Lig play-off 3. tur rövanş karşılaşmaları yarın yapılacak.
Rakiplerine üstünlük kuran takımların adını finale yazdıracağı rövanş müsabakalarının programı şöyle:
Yarın:
15.30 Sebat Gençlikspor-AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor (Ortahisar Yavuz Selim) (0-2)
16.00 Ayvalıkgücü Belediyespor- Küçükçekmece Sinopspor (Ayvalık Hüsnü Uğural) (0-1)
16.00 Karşıyaka-Muşspor (Alsancak Mustafa Denizli) (0-0)
20.00 Balıkesirspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (Balıkesir Atatürk) (1-0)
Son Dakika › Spor › 3. Lig Play-Off Rövanşları Yarın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?