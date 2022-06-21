3 program daha SPORAK tarafından akredite edildi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi bünyesindeki Antrenörlük Eğitimi, Rekreasyon ve Spor Yöneticiliği Bölümü lisans programları Spor Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (SPORAK) tarafından yapılan akreditasyon değerlendirme süreci başarıyla tamamlanarak üç program 5 yıllığına akredite edildi.

Önceki yıl da Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı EPDAD tarafından Türkiye'deki Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programları içerisinde, alanında ilk ve o dönem tek akredite edilen program olmayı başarmıştı. Antrenörlük Eğitimi, Rekreasyon ve Spor Yöneticiliği Bölümü lisans programları da SPORAK tarafından akredite edilmesiyle Türkiye'deki Spor Bilimleri Fakülteleri arasında tüm programları akredite olan ilk ve tek fakülte olmayı başardı.

Ayrıca SPORAK tarafından akredite edilen 16 üniversitenin 27 farklı programı arasında MSKÜ Spor Bilimleri Fakültesi'nin üç programı (Antrenörlük Eğitimi, Rekreasyon ve Spor Yöneticiliği) 5 yıl süre ile akredite olmaya hak kazanan ilk ve tek programlar oldu.

MSKÜ Spor Bilimleri Fakültesinden yapılan açıklamada, "MSKÜ Spor Bilimleri Fakültesi'ne her türlü desteği sağlayan Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Çiçek'e, akreditasyon sürecini başarıyla tamamlayan program başkanlarına ve öğretim elemanları ile emeği geçenlere teşekkür ederiz" denildi. - MUĞLA