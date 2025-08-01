540. Kızıldağ Güreşleri Başlıyor!

Adana'da organize edilecek 540. Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri, 8-10 Ağustos'ta Kızıldağ Yaylası'nda yapılacak.

Karaisalı Belediye Başkanı Bekir Şimşek, organizasyonla ilgili Varda Köprüsü'nde düzenlenen basın toplantısında, vatandaşları Kızıldağ Yaylası'na güreşleri izlemeye davet etti.

Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ da güreşin Türk kimliğiyle özdeşleştiğini belirterek, "Kıran kırana, seyir zevki yüksek müsabakalar izleyeceğiz." ifadesini kullandı.

MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, asırlardır devam eden Kızıldağ Karakucak Güreşleri'nin hem Karaisalı hem de Adana için çok önemli bir organizasyon olduğunu kaydetti.

Yaklaşık 800 güreşçi katılacak

Karaisalı Belediyesi ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığının destekleriyle ve Sarıçam Belediyesi ana sponsorluğunda yapılacak organizasyona yaklaşık 800 sporcu katılacak.

İran, Azerbaycan, Gürcistan, Dağıstan ve Özbekistan'dan sporcuların da katılacağı organizasyonda, milli güreşçiler Rıza Yıldırım, Fatih Yaşarlı, Hamza Alaca ve Enes Bandırma da yer alacak.

Toplam 852 bin lira ödül dağıtılacak organizasyon kapsamında, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması, sinema gösterimi, off-road, ATV, motokors ve yamaç paraşütü gösterileri yapılacak, konserler düzenlenecek.