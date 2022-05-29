57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası - Son Dakika
Üye Girişi

57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası

29.05.2022 12:38
57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası

Erkek Kata Milli Takımı, Gaziantep'te düzenlenen Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda birinci oldu.

Erkek Kata Milli Takımı, Gaziantep'te düzenlenen Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda birinci oldu.

Şahinbey Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun 5. gününde Ali Sofuoğlu, Enes Özdemir, Emre Vefa Göktaş'tan oluşan Erkek Kata Milli Takımı tatamiye çıktı.

Erkek Kata Milli Takımı, İspanya Erkek Kata Milli Takımı karşısında gösterdiği performans sonunda altın madalya kazandı.

Karate Milli Takımı, kazandığı 7 altın madalyayla Avrupa şampiyonaları tarihinde en başarılı turnuvasını yaşadı.

YORUMLAR
500
Erkek Kata Milli Takımı, Gaziantep'te düzenlenen Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Erkek Kata Milli Takımı, Gaziantep'te düzenlenen Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Bakan Kasapoğlu, Avrupa şampiyonu olan milli karatecileri tebrik etti Bakan Kasapoğlu, Avrupa şampiyonu olan milli karatecileri tebrik etti
Kaynak: AA

Emre Vefa Göktaş, Gaziantep, Şahinbey, Milli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası - Son Dakika


Son Dakika
12:48 Otomobil sürücüsü çarptığı motosikletliyi öldürdü! Olay yerinden koşarak kaçtı
12:45 Beşiktaş Başkanı Çebi'den tartışma yaratan "vergi" sözleri: 184 milyon TL'lik vergi borcunu Ankara'ya giderek yalvar yakar sildirdik
12:39 Hintli bilim insanlarından bomba iddia: Hamamböceği sütü, inek sütünden 4 kat daha faydalı
12:36 CHP'nin potansiyel cumhurbaşkanı adayları İmamoğlu ve Yavaş'tan ortak açıklama: Görevimiz desteği genel seçimlere taşımak
12:30 Nişantaşı'nda bir kadının kalçasına dokunan sapığa meydan dayağı! Polise teslim edilen zanlıdan "yanlışlıkla dokundum" açıklaması
12:26 FETÖ'cü Enes Kanter'in Erdoğan nefreti bitmiyor! Şimdi de NATO'ya "Erdoğan'ın sizi sindirmesine izin vermeyin" çağrısında bulundu
12:21 Evlenmeleri için "Trabzonspor şampiyon olmalı" şartını koşan Tansu ile Ali çifti 6 yıl sonra evlenebildi
21:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında paylaşım yapan FETÖ'cü Enes Kanter hakkında soruşturma başlatıldı
20:33 Vaka sayıları 2 gündür binin altında seyrediyor! Yarın da benzer bir tablo oluşursa toplu taşımada maske zorunluğu kalkacak
20:06 Jose Sosa'dan şaşırtan karar! Uçak biletini son anda yaktı, Türkiye'de kalıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2022 12:55:05. #1.12#
SON DAKİKA: 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement