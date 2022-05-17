6 Süper Lig kulübü PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika
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6 Süper Lig kulübü PFDK'ya sevk edildi

17.05.2022 20:12
6 Süper Lig kulübü PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği; Yukatel Kayserispor, Göztepe, Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa ve Fenerbahçe'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği; Yukatel Kayserispor, Göztepe, Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa ve Fenerbahçe'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Ayrıca, Beşiktaşlı Josef de Souza da Göztepe maçındaki kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Hukuk Müşavirliği'nce alınan kararlar şöyle:

1- YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü'nün 14.05.2022 tarihinde oynanan YUKATEL KAYSERİSPOR-ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.2- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün 15.05.2022 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "6 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,GÖZTEPE A.Ş. Kulübü futbolcusu ADIS JAHOVIC'in aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 16.05.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.3- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu JOSEF DE SOUZA DIAS'ın 15.05.2022 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 16.05.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.4- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 15.05.2022 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-ALTAY Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketler" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 7. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 4. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.5- İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü'nün 15.05.2022 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-ATAKAŞ HATAYSPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.6- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü'nün 15.05.2022 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-FRAPORT TAV ANTALYASPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 15.05.2022 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."


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Kaynak: DHA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Göztepe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 6 Süper Lig kulübü PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika


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