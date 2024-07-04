663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başladı - Son Dakika
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Spor

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başladı

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından düzenlenen 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, ön eleme müsabakalarıyla başladı. Bu yıl ilk kez lig usulü puanlamayla yapılan organizasyonda 23 başpehlivan ön elemeye katıldı. Pehlivanlar, Sarayiçi Er Meydanı'nda anons edilerek davet edildi. Hasan Cengiz, kura numarası dolayısıyla tur atladı. Pehlivanlar, Şükrü Kayabaş'ın duasına el açarak güreşe başladı.

04.07.2024 15:41
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663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, ön eleme müsabakalarıyla başladı.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunun Kırkpınar'da format değişikliğine gitmesi nedeniyle tarihinde ilk kez lig usulü puanlamayla sporcuların katılım hakkı elde ettiği organizasyonda, bu yıl ilk kez uygulanan ön elemeye 23 başpehlivan katıldı.

Pehlivanlar, anons edilerek Sarayiçi Er Meydanı'na davet edildi.

Bekir Eryücel, Serkan Serttürk, Yalçın Öncül, Mecit Yıldırım, Salih Erinç, Yunus Emre Yaman, Şahali Kurt, Okan Acar, Seçkin Duman, Hamza Köseoğlu, Yıldıray Pala, Cengizhan Şimşek, Feyzullah Aktürk, Rıza Yıldırım, Arif Akın, Süleyman Aykırı, Menderes Saltık, Ali Yanatma, Semih Turgut, Onur Balcı, Kaan Kaya, Hamza Özkaradeniz ve Hasan Cengiz, kuralarını çekerek eşleşti.

Hasan Cengiz, çektiği kura numarası dolayısıyla güreşmeden tur atladı.

Kura ile eşleşen pehlivanlar, başcazgır Şükrü Kayabaş'ın duasına el açarak eşlik etti.

Pehlivanlar, salavatlanmaları ve peşrevlerinin ardından güreşe başladı.

Kaynak: AA

Hasan Cengiz, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başladı - Son Dakika

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