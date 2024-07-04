663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Edirne'de Başladı - Son Dakika
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Spor

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Edirne'de Başladı

Edirne'de bu yıl 663'üncüsü düzenlenen UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ndeki Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı. 40 başpehlivanın mücadele edeceği güreşlerde, başpehlivanlık için ön eleme müsabakası yapılacak ve 8 başpehlivan belirlenecek. Cumartesi günü gerçekleştirilecek başpehlivanlık müsabakalarında 40 başpehlivan kıyasıya mücadele edecek.

04.07.2024 16:41
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Edirne'de bu yıl 663'üncüsü düzenlenen UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ndeki Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı.

Edirne'de bu yıl 663'üncüsü düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 40 başpehlivan güreşecek. Yağlı Güreşlerde yıl boyunca topladığı puanlarla ilk 32'ye giren başpehlivanlar Kırkpınar'a direkt katılım hakkı alırken, 8 başpehlivanın belirlenmesi için başpehlivanlık ön eleme müsabakası gerçekleştirilmesine karar verildi.

Kırkpınar'da 40 başpehlivanla birlikte güreşmek için adını başpehlivanlık kategorisine yazdırmak isteyen 23 başpehlivan kayıt yaptırdı. Sarayiçi Er Meydanı'nda başlayan güreşlerde, 22 başpehlivan kura çekiminin ardından rakipleriyle kol bağladı.

Başpehlivanlık ön eleme müsabakasının 1. tur güreşlerinde Bekir Eryücel ile Serkan Serttürk, Yalçın Üncül ile Mecit Yıldırım, Salih Erinç ile Yunus Emre Yaman, Şahali Kurt ile Okan Acar, Seçkin Duman ile Hamza Köseoğlu, Yıldıray Pala ile Cengizhan Şimşek, Feyzullah Aktürk ile Rıza Yıldırım, Arif Akın ile Süleyman Aykırı, Menderes Saltık ile Ali Yanatma, Semih Turgut ile Onur Balcı, Kaan Kaya ile Hamza Özkaradeniz eşleşti. Başpehlivanlardan Hasan Cengiz ise güreşmeden 2. tura atladı.

İlk turda rakiplerini yenen başpehlivanlar, 2. tura eşleşmelerine adını yazdıracak. Bugün gerçekleştirilecek 2. tur müsabakalarının ardından başpehlivanlardan 8'i adını 40 başpehlivan kategorisine adını yazdıracak. Cumartesi günü rakipleriyle kol bağlayacak olan 40 başpehlivan, 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı olmak için kıyasıya mücadele sergileyecek.

Başpehlivanlık müsabakaları cumartesi günü gerçekleştirilse de, diğer 14 boydaki güreşler cuma günü saat 14.00'te başlayacak. Cuma gününden itibaren diğer 13 boyda 777 pehlivan, rakibini yenmek için mücadele edecek. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Unesco, Edirne, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Edirne'de Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Edirne'de Başladı - Son Dakika
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