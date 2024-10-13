Spor

Adana'nın Kozan ilçesinde 8. Geleneksel İsmet Atlı Karakucak Güreşleri başladı.

Kozan Şehit Arda Can Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sahasında başlayan güreş müsabakalarında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ağalığı ev sahipliği yapan Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı'ya hediye ederek katılımcıları birlikte selamladı. Karalar, Atlı'ya Ağalık tespihini kendi elleri ile teslim etti.

Karalar, müsabakalar öncesi yaptığı konuşmada, "Gurur dolu bir gün yaşıyoruz. İsmet Atlı tarih yazan siyaset üstü şanla ve şerefle ismini yaşattığımız sporcumuz. Biz de bugün siyaset üstü olmanın daha güzel olduğunu göstermek adına birlikte bu organizasyonu yaptık. Ata sporunun gelişmesi için destek veriyoruz. Biz üzerime düşeni fazlası ile yapacağız ve bizlere bu gururu yaşatacak onlarca sporcu yetişmesine vesile oluruz" dedi.

Atlı ise, ilçede ata sporunu gelecek nesillere ulaştırmak, Dünya Olimpiyat Şampiyonu İsmet Atlı'nın adını yaşatmak için bu güzel organizasyona ev sahipliği yaptıklarını ifade ederek, "Spor ve sanat siyaset üstü olduğunu göstermiş olduk. Adana'nın en büyük güreş organizasyonlarından biri. Emeği geçen, destek veren herkese çok teşekkür ederiz. Sporcularımıza başarılar dileriz" diye konuştu.

İsmet Atlı'nın Adana'nın gururu olduğunu aktaran Feke Belediye Başkanı Cömert Özen ise, "İsmet Atlı hepimizin gururu oldu. Bölgemizin kahramanı olan İsmet Atlı'nın bizlere şanla emanet ettiği bu bayrağı gençlerimiz gelecek nesillere ulaştıracak. Nice İsmet Atlıların yetişmesi için bizler de destek vereceğiz, veriyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından 600 sporcunun kıyasıya yarıştığı güreşler başladı. - ADANA