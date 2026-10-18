8 maçlık galibiyet hasreti çeken Manisa FK, yarın Muğlaspor'u konuk edecek - Son Dakika
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8 maçlık galibiyet hasreti çeken Manisa FK, yarın Muğlaspor'u konuk edecek

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8 maçlık galibiyet hasreti çeken Manisa FK, yarın Muğlaspor\'u konuk edecek
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1'inci Lig'de galibiyet hasreti 8 maça çıkan Manisa FK, yarın saat 17.00'de Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Muğlaspor'u konuk edecek. Muğlaspor'da Jurgen Çelhaka ve Yasin Uzunoğlu sarı kart cezaları nedeniyle forma giyemeyecek.

1'NCİ Lig'de son olarak evinde Esenler Erokspor'la 1-1 berabere kalıp galibiyet hasretini 8 maça çıkaran Manisa Futbol Kulübü yarın, Bursaspor'a kaybedip yenilmezlik serisi sona eren Muğlaspor'u konuk edecek. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda 17.00'de başlayacak maçta Ayberk Demirbaş düdük çalacak.

Konuk Muğlaspor'da Arnavut orta saha oyuncusu Jurgen Çelhaka ve golcü Yasin Uzunoğlu sarı kart cezaları nedeniyle forma giyemeyecek. Manisa FK oynadığı 10 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi elde edip 10 puan topladı. Bu sezon tarihinde ilk kez 1'inci Lig'de mücadele eden Muğlaspor ise 10 karşılaşmada 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgi aldı, 12 puanı hanesine yazdırdı.

Kaynak: DHA
MuğlasporManisaSporSon Dakika

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