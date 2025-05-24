90+5\'te tarihi geri dönüş! Premier Lig\'e çıkan üçüncü takım belli oldu

İngiltere Championship yükselme play-off'u final maçında Sheffield United ile Sunderland karşı karşıya geldi. Wembley'de oynanan maçı geriye düşen Sunderland 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.

90+5'TE TARİHİ SON

Karşılaşmada Sheffield United, 25. dakikada Tyrese Campbell ile 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı önde tamamladı. İkinci yarıda geri dönen Sunderland, 76. dakikada Eliezer Mayenda Dossou ile skoru eşitledi. Maçta son sözü Watson söyledi. Sunderland, 90+5. dakikada Thomas Watson'ın harika vuruşu ile golü buldu ve maçı 2-1 kazandı.

8 YIL SONRA GERİ DÖNDÜLER

Bu sonucun ardından Sunderland, 8 yıl aradan sonra Premier Lig'e yükselmeyi başardı. Daha önce, Leeds United ve Burnley, Premier Lig'e yükselen ilk iki takım olmuştu.