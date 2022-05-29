A Mili Takım, günü çift antrenmanla tamamladı - Son Dakika
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A Mili Takım, günü çift antrenmanla tamamladı

29.05.2022 21:59
A Mili Takım, günü çift antrenmanla tamamladı

UEFA Uluslar Ligi'nde 4 Haziran Cumartesi günü grubundaki ilk maçında İstanbul'da Faroe Adaları ile karşılaşacak A Milli Takım, 29 Mayıs Salı gününü gerçekleştirdiği iki antrenmanla tamamladı.

UEFA Uluslar Ligi'nde 4 Haziran Cumartesi günü grubundaki ilk maçında İstanbul'da Faroe Adaları ile karşılaşacak A Milli Takım, 29 Mayıs Salı gününü gerçekleştirdiği iki antrenmanla tamamladı.

Riva Tesisleri'ndeki idmanların sabah etabında Atletik Performans Antrenör Axel Busenkell nezaretinde ve bir eğitmen eşliğinde, futbolculara dönük hazırlanan yoga programına katılan milli oyuncular, daha sonra 6 grup halinde mental bir çalışma yaptı.

Teknik Direktör Stefan Kuntz nezaretinde gerçekleştirilen akşam antrenmanına 1 nolu sahada neşeli bir el topu oynayarak ısınan futbolcular, daha sonra hızlı pas çalışmasına geçti. Daha sonra 4 nolu sahaya geçen takım, burada da dar alanda pas, çift kale taktik çalışma ve şut idmanı yaptı. Şut idmanının sonlarına doğru kaleci Uğurcan Çakır'dan eldivenleri devralan defans oyuncusu Merih Demiral, renkli anlara imza attı.

Ay-yıldızlıların bu akşamki çalışmasını Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da izledi.

A Milli Takım, Faroe Adaları maçının hazırlıklarına yarın saat 11.00 ve 17.30'da yapacağı iki antrenmanla devam edecek. Sabah çalışması basına kapalı, akşam idmanının ilk 30 dakikalık bölümü medyaya açık olacak. - İSTANBUL

A Mili Takım, günü çift antrenmanla tamamladı
A Mili Takım, günü çift antrenmanla tamamladı
A Mili Takım, günü çift antrenmanla tamamladı

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Kaynak: İHA

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