A Milli Basketbol Takımı Fransa'ya mağlup oldu

Spor

A Milli Basketbol Takımı, hazırlık maçında Fransa'ya 96-46 mağlup oldu.

Ay-yıldızlılar, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemelerine hazırlık kapsamında Fransa ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Rouen kentinde oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 26-14 önde tamamlayan Fransa, soyunma odasına 50-28 üstün girdi.

İkinci yarıda farkı iyice açan Fransa, üçüncü çeyreğini 67-37 önde geçtiği karşılaşmadan 96-46 galip ayrıldı.

Ev sahibi takımda Victor Wembanyama 24 sayı kaydetti. Türkiye'de ise Sertaç Şanlı 11 sayı üretti.

Milli Takım, 6-7 Temmuz'da Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da hazırlık turnuvasına katılacak. Ay-yıldızlılar, organizasyonda Sırbistan ve Hollanda ile karşılaşacak.