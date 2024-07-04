A Milli Basketbol Takımı Fransa'ya mağlup oldu - Son Dakika
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Spor

A Milli Basketbol Takımı Fransa'ya mağlup oldu

A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlıkları kapsamında Fransa ile deplasmanda oynadığı hazırlık maçında 96-46 mağlup oldu. Fransa, karşılaşmanın kontrolünü elinde tutarak galibiyete ulaştı. Ev sahibi takımda Victor Wembanyama 24 sayı kaydederken, Türkiye'de Sertaç Şanlı 11 sayı üretti. Milli Takım, önümüzdeki günlerde Sırbistan ve Hollanda ile hazırlık turnuvasında mücadele edecek.

04.07.2024 01:13
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A Milli Basketbol Takımı, hazırlık maçında Fransa'ya 96-46 mağlup oldu.

Ay-yıldızlılar, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemelerine hazırlık kapsamında Fransa ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Rouen kentinde oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 26-14 önde tamamlayan Fransa, soyunma odasına 50-28 üstün girdi.

İkinci yarıda farkı iyice açan Fransa, üçüncü çeyreğini 67-37 önde geçtiği karşılaşmadan 96-46 galip ayrıldı.

Ev sahibi takımda Victor Wembanyama 24 sayı kaydetti. Türkiye'de ise Sertaç Şanlı 11 sayı üretti.

Milli Takım, 6-7 Temmuz'da Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da hazırlık turnuvasına katılacak. Ay-yıldızlılar, organizasyonda Sırbistan ve Hollanda ile karşılaşacak.

Kaynak: AA

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