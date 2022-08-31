A Milli Erkek Voleybol Takımı bir ilki başardı! Dünya Şampiyonası'nda gruptan çıktık

FIVB Dünya Şampiyonası E Grubu maçında A Milli Erkek Voleybol Takımı ile Kanada karşı karşıya geldi. Mücadeleyi kazanan Ay-Yıldızlılar bir ilki başardı.

KANADA'YA SET VERMEDİK

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası E Grubu son maçında Kanada'yı 3-0 mağlup etti. Rakibine set vermeden mücadeleyi kazanan Ay-Yıldızlı ekip, tarihi bir başarıya imza attı. A Milli Takım, tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'nda gruptan çıkmayı başardı.