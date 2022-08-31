A Milli Erkek Voleybol Takımı bir ilki başardı! Dünya Şampiyonası'nda gruptan çıktık - Son Dakika
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A Milli Erkek Voleybol Takımı bir ilki başardı! Dünya Şampiyonası'nda gruptan çıktık

31.08.2022 16:47
A Milli Erkek Voleybol Takımı bir ilki başardı! Dünya Şampiyonası'nda gruptan çıktık

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası E Grubu'ndaki son karşılaşmasında Kanada'yı 3-0 yendi. Alınan bu sonuçla A Milli Takım, tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'nda gruptan çıkma başarısı sergiledi.

FIVB Dünya Şampiyonası E Grubu maçında A Milli Erkek Voleybol Takımı ile Kanada karşı karşıya geldi. Mücadeleyi kazanan Ay-Yıldızlılar bir ilki başardı.

KANADA'YA SET VERMEDİK

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası E Grubu son maçında Kanada'yı 3-0 mağlup etti. Rakibine set vermeden mücadeleyi kazanan Ay-Yıldızlı ekip, tarihi bir başarıya imza attı. A Milli Takım, tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'nda gruptan çıkmayı başardı.

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A Milli Erkek Voleybol Takımı tarih yazdı! Dünya Şampiyonası'nda son 16'dayız A Milli Erkek Voleybol Takımı tarih yazdı! Dünya Şampiyonası'nda son 16'dayız A Milli Erkek Voleybol Takımı, 24 yıl sonra katıldığı FIVB Dünya Şampiyonası'nda E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak son 16 turuna kaldı. A Milli Erkek Voleybol Takımı, 24 yıl sonra katıldığı FIVB Dünya Şampiyonası'nda E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak son 16 turuna kaldı.

Dünya Şampiyonası, voleybol, Kanada, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Erkek Voleybol Takımı bir ilki başardı! Dünya Şampiyonası'nda gruptan çıktık - Son Dakika


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