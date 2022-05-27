A Milli Erkek Voleybol Takımı, Portekiz'i Trabzon'da ağırlayacak - Son Dakika
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, Portekiz'i Trabzon'da ağırlayacak

27.05.2022 20:41
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Portekiz'i Trabzon'da ağırlayacak

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2022 yılındaki ilk sınavını Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Avrupa Altın Ligi'nde veriyor.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2022 yılındaki ilk sınavını Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Avrupa Altın Ligi'nde veriyor. İlk maçında Slovakya'yı 3-0 mağlup eden milliler, 1 Haziran'da deplasmanda, 5 Haziran'da da Trabzon'da Portekiz ile karşılaşacak.

CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu'nda mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2022 yılındaki ilk sınavını Avrupa Altın Ligi'nde veriyor. Milli takım, grup aşamasındaki karşılaşmaları Elazığ ve Trabzon'da oynayacak. İlk maçında Slovakya'yı Elazığ Fırat Üniversitesi Salonu'nda 3-0 yenen Filenin Efeleri, grubun ikinci müsabakasında da 1 Haziran Çarşamba günü saat 23.00'da Portekiz ile deplasmanda karşılaşacak. Milli takım, ardından 5 Haziran Pazar günü saat 16.00'da da Trabzon Hayri Gür Spor Salonu'nda Portekiz ile 3. hafta karşılaşmasına çıkacak.

Turnuva 6 ayaklı ve 3 gruptan oluşuyor

2022 CEV Avrupa Altın Ligi'ndeki ilk maçında Slovakya'yı geçen ay-yıldızlı ekip, Portekiz'i her iki maçta da yenip zirveye doğru attığı adımları iyice sağlamlaştırmak istiyor. Toplam 6 ayaktan oluşan ve 3 grup şeklinde lig usulü olarak oynanacak müsabakalar sonucunda; gruplarını ilk sırada tamamlayan ülkeler ve final grubuna ev sahipliği yapacak ülke, Final-Four müsabakalarını oynamaya hak kazanacak.

"Trabzon halkını müsabakalara bekliyoruz"

Karşılaşmaya girişlerin ücretsiz olacağını belirten Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Ozan Çetiner, "Sporcularımızın çeşitli spor dallarındaki başarıları ile gururlandığımız bu zamanlarda, A Milli Erkek Voleybol Takımımız da Türkiye'nin spor alanındaki gücünü bir kez daha gösterecektir. Trabzon halkının, sporseverlerin Türk bayrakları ile salonu doldurarak milli takımımızı coşkuyla destekleyeceğine yürekten inanıyorum" diye konuştu. - TRABZON

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A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında Slovakya'yı 3-0 mağlup etti. A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında Slovakya'yı 3-0 mağlup etti.
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor A Milli Erkek Voleybol Takımı, Portekiz'i Trabzon'da ağırlayacak - Son Dakika


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