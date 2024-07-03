A Milli Futbol Takımı Avusturya'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

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A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırması Isparta'da büyük sevinç yaşattı. Maçın bitiş düdüğüyle vatandaşlar araçlarla konvoy oluşturarak galibiyeti kutladı.

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı, Merih Demiral'ın golleriyle 2-1 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı. A Milli Futbol Takımı'nın galibiyeti ülke genelinde olduğu gibi Isparta'da da coşkulu bir şekilde kutlandı. Maçın bitiş düdüğü ile sokaklara dökülen vatandaşlar araçlarla konvoy oluşturarak, büyük mutluluk yaşadı. Türk bayrağı ve marşlar eşliğinde vatandaşlar, Millilerin çeyrek finale çıkmasını kutladı. - ISPARTA