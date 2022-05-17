A Milli Futbol Takımı'nın Litvanya maçı biletleri satışa sunuldu - Son Dakika
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A Milli Futbol Takımı'nın Litvanya maçı biletleri satışa sunuldu

17.05.2022 13:24
A Milli Futbol Takımı'nın Litvanya maçı biletleri satışa sunuldu

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 7 Haziran Salı günü Litvanya'ya konuk olacağı maçın biletleri genel satışa çıkarıldı.

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 7 Haziran Salı günü Litvanya'ya konuk olacağı maçın biletleri genel satışa çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, satışa sunulan misafir tribün biletleri, "www.passo.com.tr" ve Passo Mobil uygulamasından alınabilecek.

Bilet satışlarında Passolig kart zorunluluğu aranmayacak.

Litvanya-Türkiye maçının misafir tribün bilet fiyatları 250 lira olarak belirlendi.

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Kaynak: AA

A Milli Futbol Takımı, Litvanya, Futbol, UEFA, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı'nın Litvanya maçı biletleri satışa sunuldu - Son Dakika


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