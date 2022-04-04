A Milli Kadın Hentbol Takımı, Ankara'da kampa girecek - Son Dakika
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A Milli Kadın Hentbol Takımı, Ankara'da kampa girecek

04.04.2022 14:47
A Milli Kadın Hentbol Takımı, Ankara'da kampa girecek

Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'ta mücadele eden A Milli Kadın Hentbol Takımı, Sırbistan ve İsveç'le oynayacağı karşılaşmaların hazırlıkları için Ankara'da kampa girecek.

Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'ta mücadele eden A Milli Kadın Hentbol Takımı, Sırbistan ve İsveç'le oynayacağı karşılaşmaların hazırlıkları için Ankara'da kampa girecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, 20 Nisan'da Kastamonu'da Sırbistan, 23 Nisan'da deplasmanda İsveç ile karşılaşacak.

Ankara THF Spor Kompleksi'nde 13-17 Nisan tarihlerinde kampa girecek Başantrenör Costica Buceschi yönetimindeki milliler, 17 Nisan'dan itibaren ise çalışmalarını Kastamonu'da sürdürecek.

A Milli Kadın Hentbol Takımı kamp kadrosunda şu isimler sporcular yer alıyor:

Kaleciler: Merve Durdu, Yağmur Bembeyaz, Yaren Berfe Göker

Sol kanat: Kübra Sarıkaya, Fatma Gül Sakızcan, Tuana Akman

Sağ kanat: Nurşah Sancak, Beyza İrem Türkoğlu, Ayşenur Kara

Sol oyun kurucu: Aslı İskit, Neslihan Çalışkan, Betül Yılmaz, Ayşenur Sormaz

Orta oyun kurucu: Sibel Kıcıroğlu, Yasemin Şahin, Döne Gül Bozdoğan

Sağ oyun kurucu: Beyza Karaçam, Merve Özbolluk, Ece Sözmen

Pivot: Nurceren Akgün Göktepe, Ceren Demirçelen, Cansu Akalın

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Sırbistan, Hentbol, Ankara, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor A Milli Kadın Hentbol Takımı, Ankara'da kampa girecek - Son Dakika


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