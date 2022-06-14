A Milli Kadın Hentbol Takımı, Cezayir ile iki hazırlık maçı yapacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Cezayir'in Oran kentinde 25 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 19. Akdeniz Oyunları hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren A Milli Kadın Hentbol Takımı, Cezayir A Milli Kadın Hentbol Takımı ile 17 ve 18 Haziran tarihlerinde iki özel maç oynayacak.

Hazırlıklarını Çamlıca Spor Okulu Spor Salonu'nda 24 Haziran'a kadar sürdürecek milliler, Cezayir ile hazırlık maçlarını da aynı salonda oynanacak. Her iki karşılaşma da saat 18.15'te başlayacak.

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

"Merve Durdu, Yaren Berfe Göker, Ceyhan Coşkunsu, Beyza İrem Türkoğlu, Elif Sıla Aydın, Tuana Akman, Emine Gökdemir, Ayşenur Kara, Aslı İskit, Neslihan Çalışkan, Betül Yılmaz, Ayşenur Sormaz, Yasemin Şahin, Fatma Küçükyıldız, Gülcan Tügel, Beyza Karaçam, Merve Özbolluk, Ece Sözmen, Nurceren Akgün Göktepe, Ceren Demirçelen, Cansu Akalın."