Pratt & Whitney Stadyumu'nda teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Isınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi. Ay-yıldızlılar daha sonra ABD maçı öncesi kampa girdi.
A Milli Futbol Takımı'nın antrenmanını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu da takip etti.
Ay-yıldızlılar, bugün TSİ 22.40'ta hazırlık maçında ABD ile karşı karşıya gelecek.
Son Dakika › Spor › A Milli Takım ABD Maçına Hazır - Son Dakika
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