Spor

- A Milli Takım'ın çeyrek final başarısı Frankfurt'ta kutlandı

FRANKFURT - A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselmesi Frankfurt'ta da coşkuyla kutlandı.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya ile karşılaştı. Leipzig Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ay-yıldızlılar Merih Demiral'ın golleriyle 2-1 kazandı ve çeyrek finale yükseldi. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte taraftarlar galibiyeti coşkuyla kutladı. Almanya'nın Frankfurt kentinde de Türk taraftarlar, sokaklara inerek kutlamalar yaptı. Türk bayraklarıyla konvoya çıkan taraftarlar, tezahüratlarla sevinçlerini yaşadı.