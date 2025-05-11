A Milliler Almanya'ya Mağlup Oldu

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Euro 2026 Elemeleri 7. Grup'un 6. ve son haftasında deplasmanda Almanya'ya 44-26 mağlup oldu.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Euro 2026 Elemeleri 7. Grup'un son haftasında Almanya ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Stuttgart kentindeki Porsche Arena'da oynanan mücadeleye iyi başlayamayan millile, 10. dakikayı 9-3 geride geçerken, ilk yarıyı da 21-11 Almanya önde tamamladı.

İkinci yarıda Almanya'nın farkı arttırmasına engel olamayan ay-yıldızlılar, maçtan 44-26'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Türkiye şampiyonaya katılma hakkı elde edemezken, grupta lider Almanya, ikinci Avusturya ve en iyi üçüncü takımlar arasında yer alan İsviçre 2026 Avrupa Hentbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. - İSTANBUL