A Milliler Avusturya\'ya Yenildi

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off 2. tur rövanş maçında Amasya'da karşılaştığı Avusturya'ya 30-25'lik skorla mağlup oldu.

Avusturya'da oynanan ilk maçı 39-26 kaybeden milliler, ikinci maçta rakibini Amasya Spor Salonu'nda konuk etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 14-11 Avusturya'nın üstünlüğüyle tamamlandı. Son bölümde farkı açan Avusturya sahadan 30-25 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Avusturya ekibi, Dünya Kadınlar Hentbol Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti. - AMASYA